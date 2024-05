L'Us Lecce ha salutato oggi Maurizio Scardia, l'organizzatore dei servizi di soccorso del 118 per lo stadio "Via del Mare" andato in pensione dall'Asl leccese nel mese di marzo. La cerimonia si è svolta tra il primo e il secondo tempo della gara tra i salentini e l'Udinese.

Scardia, per oltre 40 anni medico dell'Asl e dagli esordi del 118 (nel 2003) a guida della centrale operativa di pronto intervento, ha ricevuto l'apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni e una maglia ricordo giallorossa dal dirigente del club salentino Donato Provenzano.