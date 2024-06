Donna travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali

Un ennesimo investimento stradale in pieno centro, a Bari, l’ultimo in ordine cronologico di tempo è avvenuto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in corso Vittorio Emanuele ad angolo con via Andrea da Bari. Ad avere la peggio questa volta è stata una donna barese, di 58 anni, che, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata investita da un’auto che sopraggiungeva.

Alcuni passanti hanno subito chiamato i soccorsi allertando la centrale operativa del 112.

Pochi minuti dopo, sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico, rimasto congestionato per oltre un’ora. Oltre ai vigili è intervenuta un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria del 118 con a bordo una equipe medica. Al loro arrivo i sanitari dopo aver stabilizzato la vittima l’hanno trasportata al pronto soccorso del Policlinico del capoluogo pugliese dove le sono state diagnosticate diverse contusioni e qualche graffio. La donna, per fortuna, guarirà in pochi giorni.

La causa dell’incidente potrebbe essere legata a una distrazione, forse collegata all’uso di un telefonino da parte del conducente dell’auto. Sulle ipotesi che hanno originato l’incidente stanno lavorando gli operatori della polizia municipale che hanno raccolto anche le dichiarazioni testimoniali dei presenti.

