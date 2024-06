Nozze sulle note della cornamusa: festa in città per gli sposi scozzesi

Il destinationsposa Crispiano. La cittadina jonica diventa meta ricercata per matrimoni di lingua straniera. Iona ed Anton hanno detto sì nei giorni scorsi sull’altare di Santa Maria della Neve. Sono arrivati dalla, con tanto di cornamusa al seguito, oltre ad un importante schiera di invitati che, tra la curiosità dei crispianesi, ha movimentato le vie cittadine. Ieri è stata la volta di Rosaria ed Edward. Lui irlandese, lei crispianese da anni trapiantata per lavoro in Irlanda, dove ha conosciuto lo sposo.