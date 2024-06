Salento, troppe uscite anticipate al liceo. La stretta della preside: «Vanno certificate»

«Troppe entrate e uscite fuori dall'orario scolastico». La preside pone un freno alle richieste di lasciare prima la scuola o di entrare dopo il suono della campanella, ma gli studenti protestano: «Non siamo dipendenti dell'istituto scolastico».

La polemica è scoppiata tra le mura del liceo classico “Rita Levi Montalcini" di Casarano. Nelle scorse settimane la dirigente scolastica, Monia Casarano, ha emanato una circolare per regolamentare gli ingressi e le uscite fuori orario nelle ultime settimane di scuola. Per eventuali visite mediche già programmate, ha chiesto l'esibizione delle attestazioni di prenotazioni, oscurate nelle parti con dati sensibili. E anche le certificazioni di avvenuta effettuazione delle visite mediche. Per le uscite anticipate per la partecipazione ad attività sportive, invece, è stato richiesto il calendario di convocazione dell'ente sportivo di riferimento, con successiva documentazione giustificativa.

La nota

«In assenza della documentazione - si legge nella disposizione - le assenze per uscite anticipate, seppur giustificate dal registro elettronico, verranno rimesse al consiglio di classe per le conseguenti determinazioni in fase di valutazione del comportamento». La decisione della preside è stata assunta per limitare «l'uso eccessivo, particolarmente ricorrente nelle ultime settimane di lezione, di richieste di ingresso posticipato e uscita anticipata», che causano problemi anche nell'esecuzione delle verifiche finali. Una circolare che non è piaciuta agli studenti, che hanno inviato alla dirigente una lettera per contestarne i contenuti.

«Chi può impedire - si chiedono gli alunni - a un soggetto maggiorenne che, a seguito di rilasciata dichiarazione, sollevando per questo la scuola da ogni responsabilità dall'ora di uscita in poi, richieda di uscire da un edificio pubblico di farlo?». E, ancora: «Chi può impedire ad un genitore che esercita la potestà familiare di richiedere l'uscita anticipata del proprio figlio da scuola, qualora le motivazioni esposte non fossero ritenute valide?». E, si chiedono ancora i 60 firmatari della lettera, «perché deve dare delle motivazioni, atteso che non vi è alcun contrattuale rapporto di lavoro fra alunno o genitore e scuola?». L'obbligo di produrre un certificato medico preventivo o successivo, lamentano gli studenti, «ancorché privo di diagnosi, è non meno lesivo della privacy, atteso che in qualche maniera ci si vede obbligati a comunicare a terzi un qualche problema sul proprio stato di salute». Non è esagerato, conclude la lettera, «evocare l'articolo 605 del codice penale, sequestro di persona, ovvero la privazione o restrizione volontaria della libertà personale fisica di una persona».

La risposta della dirigente non si è fatta attendere. La preside ha sottolineato che entrate o uscite fuori orario prevedono una variazione personalizzata del regolare orario giornaliero e pertanto devono essere autorizzate, trattandosi di una rimozione del limite legale posto dal regolamento di istituto, cioè quello del dovere di frequentare regolarmente i corsi. La preside ha quindi ribadito la validità della circolare, rimarcando come eventuali uscite autonome saranno da considerare non autorizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA