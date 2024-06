In 43 rischiano il processo nell’ambito del procedimento su multe annullate, circa 50O, secondo l’accusa in cambio di favori per lo più elettorali. I pm della Procura di Lecce, Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci, hanno chiuso l’inchiesta iniziata nel 2019 che coinvolge vigili urbani, un poliziotto provinciale e politici, oltre ai multati.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, favori e multe annullate: torna al lavoro una vigilessa sospesa LECCE Archiviato il fascicolo contro il comandante Zacheo LECCE Multe e favori, la maxi inchiesta: «Richieste anche di recente» LECCE Multe e favori, dopo la bufera il comandante Zacheo: «Fidatevi di noi». L'intervista

Il 14 febbraio 2024 erano state spiccate le misure interdittive: militari della Guardia di Finanza avevano disposto due misure interdittive della sospensione dal servizio per un anno a carico di Luisa Fracasso e Loredana Valletta, vigilesse del Comando della Polizia Locale di Lecce. Tra gli indagati compaiono ex amministratori come Luca Pasqualini, assessore al Traffico e alla Mobilità della giunta Perrone, e il consigliere comunale Antonio Finamore, nel 2018 esponente della maggioranza di centrosinistra con la prima amministrazione Salvemini e oggi all'opposizione. Ci sono anche un maresciallo della Polizia provinciale, Piervitale Frassanitio, e Francesca Vallone, dipendente della Lupiae servizi, all'epoca in servizio all'ufficio traffico del Comune. Oltre al dipendente della polizia locale Carlo Corvino.