Incidente in Toscana, scontro tra auto militari: un morto e un ferito entrambi salentini

Terribile incidente questa mattina a Grosseto , in Toscana : due le vittima, di cui una salentina. Si tratta di Riccardo Latino di Matino in provincia di Lecce. Nell'incidente si sono registrati anche quattro feriti, tra cui un giovane di Galatone M.F. le sue iniziali.

La dinamica

Gravissimo incidente stradale nel territorio di Grosseto: nella mattina di mercoledì due auto delle forze armate si sono scontrate e nello schianto sono morti due militari dell'Aeronautica. A perdere la vita, sulla strada del Pollino, un sottufficiale e un ufficiale pilota, Tenente Riccardo Latino, 25 anni di Matino, e 1° Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, 45 anni di Matera, entrambi al volante delle rispettive vetture. Nell'incidente sono rimasti feriti altri quattro militari che erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona. Tutti facevano parte di un gruppo arrivato in città dalla base di Gioia del Colle.

Le persone coinvolte nell'incidente sono tutti militari dell'Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell'ordine e le squadre di soccorso.

E sono ore d'ansia e preoccupazioni anche per un altro militare salentino. Il violento scontro nei pressi dell'aeroporto militare toscano, che ha coinvolto i militari del 36esimo stormo caccia di Gioia del Colle, ha registrato anche quattro feriti, tra cui il salentino M.F., di Galatone. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Sulle dinamica dell'incidente sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine.

Il cordoglio

«A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa - ha detto Crosetto -, esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del tenente Riccardo Latino (25 anni, di Matino, in provincia di Lecce) e del 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci (di Matera) tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale».

A Galatina annullato l'evento