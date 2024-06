Uno straordinario videomapping proiettato sulla facciata del chiostro del seminario di Lecce ha arricchito la festa per celebrare i 210 anni della fondazione dell'Arma dei carabinieri, che si è tenuta ieri a Lecce.

“Video mapping”, un’opera digitale mix di tradizione e modernità è stata proiettata sulla facciata barocca dell’antico chiostro del seminario realizzata dall'artista Luciano Baglivi, con il prezioso contributo della fondazione “Splendor Fidei” e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Lecce.

Uno spettacolo così apprezzato che, viste le tante richieste, sarà proiettato anche questa sera, per quattro volte, ogni mezz'ora a partire dalle 21.30.

Come spiega il colonnello Donato D'Amato, comandante provinciale dei Carabinieri, il videomapping tridimensionale proiettato mercoledì sera in piazza Duomo, a Lecce, in occasione del 210° della fondazione dell'Arma, nasce dalla collaborazione con la Curia e la fondazione Spendor Fidei, per la valorizzazione del patrimonio artistico e religioso della città. Un’opera digitale mix di tradizione e modernità, ad alto contenuto tecnologico, realizzata dall'artista Luciano Baglivi, con il prezioso contributo della fondazione “Splendor Fidei” e a cura di Arte Amica Soc. Coop., in collaborazione con Studio Zero e Co.D.E.



L'obiettivo, pienamente raggiunto, era di trasformare la cerimonia in un momento coinvolgente sotto il profilo sentimentale ed emozionale, per rimarcare il ruolo e i valori dell'Arma dei Carabinieri, a cominciare da fedeltà e onore. Così sulla facciata barocca del palazzo arcivescovile scorrono insieme la storia e i simboli dell'Arma. Dalla carica di Pastrengo si arriva al carosello a cavallo dei carabinieri e alla parte sacra della rappresentazione, con la proiezione di un quadro della Madonna esposto in Duomo e la riproposizione animata della Virgo Fidelis. "Sii fedele fino alla morte": le parole si animano, scorrono le immagini del beato Salvo D'Acquisto e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui si ascolta l'eco della celebre frase degli alamari cuciti sulla pelle dei carabinieri, non solo sulla divisa. Alla fine, in un gioco che scompone e ricompone la facciata del palazzo, il finale in crescendo con i lampeggianti delle auto schierate in piazza Duomo. Un regalo alla città, coinvolgente ed emozionante. Fino alla standing ovation finale del pubblico e delle autorità in piazza Duomo, cinquecento persone rapite da uno spettacolo sorprendente.