Lo stadio di Lecce incassa il sì alla tanto attesa copertura da parte del commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese mentre lo stadio di Taranto fa il “botto” e il progetto dello Iacovone “vola” a 60 milioni, dai 50 previsti ultimamente. Si serrano le fila in vista della prossima presentazione al comitato e al Governo del secondo masterplan. Quello che dovrà finanziare tutto ciò che non è entrato nel primo da 167 milioni (e con cui è stata finanziata la riqualificazione del Via Del Mare per 11,3 milioni) , la cui spesa è stata già autorizzata da un decreto dei ministri Fitto, Abodi e Giorgetti con l’intesa della Regione Puglia.

Gli stadi di Lecce e Taranto si configurano quindi tra gli impianti principali dell’evento internazionale sportivo dell’estate 2026.

APPROFONDIMENTI LECCE Salvemini chiede 25 milioni per la copertura dello stadio I GIOCHI DEL MEDITERRANEO Restyling dello stadio: i lavori da dicembre. Corsa contro il tempo: si deve finire entro giugno 2026 TARANTO 2026 Giochi del Mediterraneo, via libera dell’Avvocatura: procedura negoziata per le gare

Il progetto per il Via del Mare

Per lo stadio di Lecce il commissario aveva già avuto dal Comune il Dip (Documento di indirizzo programmatico) per la copertura - che ammonta a 25 milioni, di cui 18 effettivi di lavori - e ora c’è il suo sí all’intervento, aggiuntivo agli 11,3 milioni già postati per lo stadio di via Del Mare col primo masterplan. Per Lecce, comunque, sarà la verifica del progetto (una specie di validazione) che effettuerà la società pubblica Invitalia, su mandato del commissario, a stabilire l’esatto importo della copertura. E Invitalia lancerà anche la gara di appalto per Lecce, così come farà Sport e Salute per lo Iacovone di Taranto e altre opere. In un primo momento Lecce aveva chiesto 15 milioni, poi i costi dell’opera sono lievitati di altri 10 milioni. Il timore è che fossero troppi e che il progetto non potesse essere accolto. Invece, quello che fino a qualche mese fa sembrava solo un sogno adesso diventa sempre più concreti.

Il progetto di ristrutturazione dello Iacovone è ormai pronto. I tecnici della società pubblica Sport e Salute sono alle ultimissime battute e la novità delle scorse ore è la lievitazione dei costi. Circa 50 milioni era l’ultima previsione rispetto ai 28 inseriti nel primo masterplan. Adesso si è a 10 in più tra copertura e cover perimetrale dell’impianto - quella fatta in acciaio che riprodurrà le onde del mare - e ulteriori migliorie. Va chiarito però che per lo Iacovone di lavori effettivi saranno circa 43-44 milioni. La differenza sino a 60 riguarda l’Iva le altre spese.

I nuovi lavori per gli stadi di Taranto e di Lecce entreranno nel prossimo masterplan. Siccome però i costi cominciano a lievitare significativamente, e tenuto conto che 167 milioni, sui 275 del plafond a disposizione, sono già stati impegnati e che appare improbabile che dal Governo possano arrivare altre risorse, si sta valutando una possibile ipotesi di quadratura del cerchio. Ovvero, ridurre per ora le somme previste per l’organizzazione dei Giochi, circa 30 milioni, riservandosi di ripristinarle con quanto si ricaverà con le economie (i ribassi d’asta) delle gare di appalto. In sostanza, quasi tutto il budget - appunto i 275 milioni - messo a disposizione dal Governo tra 2022 e 2023, verrebbe dirottato sugli impianti.

Un primo percorso ha previsto che 167 sono i milioni del masterplan già presentato, 30 vanno all’organizzazione e quello che residua, circa 78-80 milioni, agli ampliamenti e ai recuperi progettuali (in questi ultimi, per esempio, c’è Francavilla Fontana, che era inizialmente nel masterplan e poi è stata esclusa). Ma adesso i 78-80 milioni rischiano di non essere sufficienti poiché vanno affrontate altre spese oltre ai due stadi. Per Taranto, infatti, sono stati inseriti la ristrutturazione del centro Magna Grecia (tennis) e la pista di pattinaggio con lo skatepark. Ecco, allora, l’idea di riservare per il momento solo 10 milioni all’organizzazione, anche perché i costi devono essere ancora quantificati e poi, a differenza degli impianti, non sono soldi che bisogna cominciare a spendere subito. Non è nemmeno escluso che trattandosi di qualche decina di milioni per l’organizzazione, alla fine si possa chiedere un’integrazione al Governo, visto che il budget dei 275 se ne è andato per i diversi progetti.

In ogni caso, non ci sarà posto per tutti nel secondo masterplan. Alcuni comuni resteranno fuori. É il caso di Mesagne, che avrebbe voluto un impianto di taekwondo. O di Manduria, che puntava al palazzetto. Ma l’esclusione, in questo caso, non dipende da motivi finanziari quanto da una direttiva del comitato internazionale che non vuole impianti (soprattutto per gli sport individuali) distanti più di 30 chilometri da Taranto. Passi, ha detto il comitato, per le località già inserite - Martina Franca e Castellaneta per esempio - ma alt a nuove immissioni. Circa la tabella di marcia per gli impianti rilevanti, una volta consegnati al commissario i progetti, partirà la verifica per stadio, piscina e PalaRicciardi (in arrivo gli ultimi due). Contestualmente via anche alla conferenza dei servizi per Iacovone e PalaRicciardi (passaggio già fatto per piscina e centro sport nautici a Taranto) per arrivare a luglio alle procedure per le gare d’appalto. Sulle quali c’è l’ok dell’Avvocatura dello Stato a ricorrere alla procedura negoziata, che é più breve. Sullo stadio Iacovone, Sport e Salute la verifica del progetto ha già cominciato a farla fare, mentre sulla piscina, dove c’è già l’ok della conferenza dei servizi, la verifica potrebbe essere un pò più lenta in quanto Invitalia deve ancora bandire la gara per scegliere i verificatori.

Lunedì pomeriggio, infine, il commissario Ferrarese ha incontrato la Corte dei Conti a Bari: la presidente e quattro magistrati. La Corte, che sui Giochi esercita il controllo concomitante, ha chiesto informazioni sui vari aspetti e ha voluto sapere perché su alcune opere i costi stanno lievitando. Ferrarese ha spiegato i passaggi effettuati, l’evoluzione dei progetti e le scelte concordate con i Comuni. Si è parlato anche del PalaRicciardi e del perché sia stata accantonata l’ipotesi iniziale delle palestre. Il confronto viene ritenuto costruttivo.