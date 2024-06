Perde il controllo dell'auto e finisce in bilico sugli scogli: paura a Gallipoli per un incidente.

Alle 11,30 circa una Ford Focus alla cui guida vi era un uomo del posto, all'improvviso è uscita fuori strada. Il mezzo ha oltrepassato il marciapiede finendo rovinosamente e in bilico sugli scogli. Fortunatamente in quel momento non vi era nessuno che stesse camminando sul marciapiede e il mezzo non ha impattato con altri veicoli.