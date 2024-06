Torna il "Pasticciotto day", nelle pasticcerie il dolce a 90 centesimi. Laboratori in piazza Mazzini

L'attesa è finita: torna l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina ormai riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Ecco il "Pasticciotto day" arrivato alla sua V edizione. Il 5 giugno piazza Mazzini a Lecce si trasformerà in una grande pasticceria all'aria aperta, e non solo. In contemporanea in tutte le pasticcerie aderenti all’iniziativa non solo Italia, ma anche Francia, Brasile, Spagna, Belgio e Ungheria dall’apertura alle ore 18.00 offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi.