Via libera all'hotel sul mare. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Soprintendenza confermando la sentenza con cui la prima sezione del Tar di Lecce aveva annullato il diniego sulla pratica edilizia per la realizzazione di un albergo a Porto Cesareo (in via Monti angolo via Capuana) da parte della società Immobilfalli srl.

La vicenda

La vicenda trae origine da un procedimento amministrativo nel quale, nonostante l'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica, il Comune di Porto Cesareo, sulla scorta di alcune note della Soprintendenza riferite alle pratiche edilizie nello spazio entro i 300 metri dalla costa, aveva bloccato l'intervento.

Il Tar, con la sentenza di primo grado, ha annullato il diniego, stigmatizzando l'operato del Comune nella parte in cui aveva espresso un provvedimento negativo senza considerare che era già esistente un'Autorizzazione paesaggistica pienamente efficace. E partendo dal principio, poi comunque riaffermato, che il divieto di edificazione in aree distanti dal mare meno di 300 metri, non dovesse essere considerato un principio assoluto. Ma relativo (va considerato che ci sono centri urbani, Porto Cesareo incluso, che si trovano proprio in riva al mare).

Tornando alla vicenda, al provvedimento del Tar ha fatto seguito l'appello al Consiglio di Stato da parte della Soprintendenza, con il ministero della Cultura, presso cui è incardinata.

Con la sentenza del 3 giugno scorso, però, anche l'appello è stato respinto e la Soprintendenza è stata condannata al pagamento di 8mila euro di spese legali in favore della società in considerazione della manifesta inammissibilità dell'appello.

«Ed infatti l'appello della Soprintendenza - si legge in una nota dell'avvocato Antonio Scalcione, che ha difeso i privati - invece di affrontare la questione oggetto di decisione in primo grado, aveva ad oggetto altre questioni riguardanti la problematica delle previsioni del Pptr nei territori costieri, la quale, comunque, era stata già ampiamente analizzata dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato».

Il Consiglio di Stato, su un caso in cui era coinvolto il Comune di Castrignano del Capo, aveva già fissato il principio secondo cui la normativa attuale non consente di affermare come principio l'impossibilità di costruire nella fascia più vicina al litorale. E ha così annullato il provvedimento di diniego al permesso per costruire dato dalle amministrazioni interessate, fondato sul parere sfavorevole della soprintendenza. Il Consiglio di Stato aveva evidenziato che le schede paesaggistiche allegate al Pptr che disciplinano le fasce costiere non costituiscono un vincolo di inedificabilità "assoluta" tali da imporsi sulle previsioni urbanistiche dei comuni che permettono la realizzazione di nuove costruzioni perché non è questa la funzione per la quale sono state compilate; ed anche perché la normativa statale esclude espressamente dai vincoli di inedificabilità della zona costiera tutte le zone edificabili previste dai piani regolatori a partire dal 1985.

