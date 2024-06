Raffaele Fitto a Lecce per le Europee

«E' una campagna elettorale costruita molto sulla polemica nei confronti del governo su temi che non riguardano l'Europa». Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a Lecce dove partecipa ad un evento di FdI con Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito.

Le parole di Fitto

«Noi - ha aggiunto - stiamo parlando del nostro programma e la candidatura di Giorgia Meloni come capolista nella lista di FdI va in questa direzione, chiedendo agli elettori un consenso per poter andare avanti in prospettiva avendo più forza e più peso per cambiare anche a livello europeo molte delle questioni sulle quali non siamo d'accordo. Se in questi cinque anni, con una delegazione molto piccola, con un peso politico differente, abbiamo ottenuto dei risultati, con una delle più grandi delegazioni che possiamo eleggere con queste elezioni abbiamo la possibilità di incidere in modo molto chiaro e diretto».