Sarà una vetrina importante per la Puglia e per l’Italia il vertice del G7 che si terrà tra Brindisi e Fasano dal 13 al 15 di questo mese. Un evento che comporterà certamente alcuni disagi per i cittadini ma che rappresenta un’occasione probabilmente irripetibile per il territorio. E proprio nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato a Brindisi per presiedere una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un vertice al quale hanno partecipato, oltre alle autorità territoriali come il presidente della Regione Michele Emiliano, il presidente della Provincia Toni Matarrelli ed i sindaci di Brindisi e Fasano Giuseppe Marchionna e Francesco Zaccaria, anche il capo della polizia Vittorio Pisani, il capo di gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo del Cerimoniale della presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Piazza, il capo della delegazione per la presidenza italiana del G7 Nicola Lener, il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali Fulvio Maria Soccodato.

APPROFONDIMENTI VIDEO /Video REGIONE G7, artificieri al lavoro e controlli negli ospedali. Oggi l’arrivo di Piantedosi BRINDISI Murales con le scene di guerra in vista del G7: Brindisi si divide sulla scelta ATTUALITà Pax Christi contro la presenza di Zelensky al G7 in Puglia: «Allontana la pace» REGIONE G7 in Puglia, vertice allargato a 15 leader REGIONE G7, l’ipotesi: ci sarà Zelensky. Sul piatto l’accordo con Biden

«Abbiamo avuto una proficua e importante occasione di lavoro», ha commentato il ministro Piantedosi dopo la riunione, sottolineando «il buon livello di attenzione che si sta mettendo nell’organizzazione di questo vertice». Durante il Comitato, ha spiegato, «con il prefetto abbiamo spaziato dagli aspetti logistici e organizzativi a quelli della sicurezza». Dopo avere ringraziato tutti i partecipanti, il ministro ha aggiunto: «Credo che sarà una bella opportunità, non solo per l’importanza dell’appuntamento, perché sarà una vetrina importante, uno dei tanti modi in cui mostriamo al mondo la nostra bellezza, quella della Puglia e delle località che saranno interessate da questo evento. Anche, se me lo consentite, per la buona organizzazione che siamo capaci di mettere in campo».

Piantedosi non ha parlato di criticità particolari ma di attenzione ad organizzazione e logistica. «Sono - ha spiegato - delegazioni importanti. L’organizzazione, tra l’altro, è ulteriormente cresciuta con l’invito di altri Paesi che non fanno parte del G7. Più che di criticità, parlerei di gestione della complessità per la presenza di molte delegazioni importanti, perché bisogna garantire la giusta ospitalità e la cornice di sicurezza».

Non ci sono grandi preoccupazioni nemmeno sul fronte delle possibili contestazioni. «Le mettiamo in conto - ha ammesso il ministro - ma confidiamo che siano contenute in dinamiche di sostenibilità, nel senso che è ovviamente legittimo protestare. Non ci sono tensioni per le cose che si preannunciano. Né abbiamo preoccupazioni nel senso di valutazioni di rilevante criticità rispetto a quello che è stato messo in campo. Ma c’è, naturalmente, attenzione».

Anche se ancora non sono state rese note ufficialmente, durante l’incontro «sono state esposte, con una rappresentazione cartografica, le misure che sono state adottate, come l’interdizione aerea, il controllo del mare in alcuni tratti, l’individuazione di percorsi alternativi. C’è una grande movimentazione delle delegazioni, sia in arrivo dagli aeroporti che sul luogo dell’evento, fino alla cena coi capi di Stato nel Castello di Brindisi. C’è, per quest’ultimo evento, un piano già ben definito. Sono fiducioso che tutto andrà bene. Brindisi e la Puglia faranno la loro degnissima figura. Questo è un territorio molto bello, molto orgoglioso della sua bellezza e anche della sua funzionalità, quindi uno scenario tra i migliori che potessero essere offerti».

Il governatore Emiliano, che ha lasciato prima degli altri la riunione insieme al presidente Matarrelli, ha spiegato di avere consegnato ieri mattina il piano sanitario della Regione Puglia per il G7, che sarà poi integrato con le eventuali segnalazioni che arrivano dall'intelligence, dalle delegazioni governative, dalla sanità militare o anche da altre regioni. «Domani (oggi per chi legge, ndr) ci sarà una riunione - ha riferito - presieduta dal sottosegretario Mantovano durante la quale la nostra proposta di piano sanitario sarà integrata con tutti quei rischi che la Regione Puglia, ovviamente, non è in grado di prevedere non avendo servizi segreti».

I commenti

Dopo avere confermato che il 13 giugno si terrà regolarmente il mercato del giovedì, il sindaco di Brindisi Marchionna ha spiegato che i disagi per i cittadini saranno «nelle immediate ore precedenti ma comunque in maniera molto limitata rispetto alla straordinarietà dell’evento, che probabilmente non si verificherà mai più. Qualche disagio ci sarà ma ben poco rispetto alla straordinarietà di questo evento praticamente irripetibile ma soprattutto rispetto alla opportunità di far vedere al mondo intero cosa è quella città, questo straordinario porto, anche in funzione di quelle che sono le nostre ambizioni future». Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Fasano Zaccaria. «Siamo tutti consapevoli - ha detto - che qualche piccolo disagio verrà ripagato da una grandissima visibilità e da questo riconoscimento del grande lavoro fatto in questi anni da imprenditori e istituzioni».

Intanto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha precisato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden parteciperà al vertice dei leader del G7 in Puglia il 13 e 14 giugno. e che Biden e gli altri capi di Stato discuteranno delle questioni internazionali più urgenti, compreso il sostegno «incrollabile» del G7 all'Ucraina.