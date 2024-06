Fiamme e fumo sulla provinciale e due auto si scontrano. Tre i feriti

Si è sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Veglie con Salice salentino, dove a causa dell'ennesimo incendio di sterpaglie divampato al margine della corsia, due auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente tra i mezzi ha causato 3 feriti, tutti trasportati in codice rosso in ospedale a Lecce.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco, l'incendio nelle campagne avrebbe creato una colonna di fumo che ha invaso la strada, rendendo scarsa la visibilità per gli automobilisti, impauriti anche dall'avanzare delle lingue di fuoco.

La situazione critica su strada, avrebbe quindi causato l'impatto tra i due veicoli.

I caschi rossi, intervenuti in soccorso, dal distaccameto di Veglie, hanno dovuto faticare non poco per estrarre i feriti dalle lamiere e per domare le fiamme, che avevano avvolto anche una delle due auto incidentate. I tre uomini, un 52 di Mesagne e due 42enni di Salice, affidati alle cure del 118, sono stati trasportati in pronto soccorso al "Fazzi" di Lecce per le cure del caso.