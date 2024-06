Le si attendevano per ieri ma ancora nulla. Le restrizioni relative al territorio di Fasano per il G7 tardano ad arrivare nonostante martedì pomeriggio a Brindisi si sia tenuto il decisivo vertice con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’importanza dell’evento non ammette sbavature ma i cittadini premono per conoscere quali saranno le limitazioni a cui andranno incontro. Al centralino del Comune di Fasano, in questi ultimi giorni, sono arrivate decine e decine di telefonate non soltanto da residenti nel Fasanese ma anche da turisti per chiedere informazioni a cui, naturalmente, nessuno ha saputo rispondere. Pare che anche il sindaco Francesco Zaccaria saprà all’ultimo minuto come sarà messo in atto il sistema di sicurezza in città e la creazione di eventuali zone rosse.

È chiaro che nell’area circostante Borgo Egnazia, il resort della famiglia Melpignano che dal 13 al 15 giugno ospiterà il summit, le misure saranno eccezionali con centinaia di uomini schierati per diversi chilometri a interdire il passaggio di qualsiasi persona non c’entri nulla col vertice. Dopo le parole dette dal ministro Piantedosi si avverte la sensazione che la cosiddetta zona rossa non sarà molto estesa e che il centro urbano di Fasano non verrà compreso. Questo non vuol dire ovviamente che non ci sarà sorveglianza, anzi. Già da questi ultimi giorni è scattato il piano sicurezza che vede posti di controllo ovunque soprattutto nelle ore notturne. È già nota l’interdizione del porto di Savelletri. Durante il summit non sarà accessibile. Le imbarcazioni presenti sul molo verranno controllate una ad una, qualora i proprietari scelgano di lasciarle lì e di non portarle in un altro porto e, come sigillate, non potranno tornare a disposizione prima della fine dei lavori del vertice. Ci saranno cambiamenti anche per cose che possono sembrare banali, come il deposito della spazzatura, la circolazione stradale e il divieto di sosta. Questo sempre a Savelletri.

A proposito di porti quello di Monopoli è stato “prestato” per metà alle motovedette della Guardia di Finanza che dovranno controllare lo specchio di mare tra Bari e Brindisi. Se c’è ancora incertezza nel Fasanese a Brindisi sembra ormai tutto più chiaro con alcune zone della città, come il bosco urbano e il parco Cillarese che saranno interdette così come un’ampia area attorno al Castello Svevo dove si svolgerà la cena inaugurale organizzata dalla Presidenza della Repubblica, riservata ai soli paesi partecipanti al vertice, e che vedrà presente anche Sergio Mattarella.

Intanto da ieri è scattata la sospensione temporanea della libertà di movimento all’interno dell’area Schengen. Ripristinati i controlli alle frontiere e anche Aeroporti di Puglia ha voluto avvisare i fruitori degli scali pugliesi di eventuali disagi. «In occasione del vertice G7 previsto dal 13 al 15 giugno prossimi – si legge sul sito ufficiale -, su disposizione del Ministro degli Interni verranno ripristinati i controlli di frontiera per tutti i passeggeri dei voli internazionali in arrivo ed in partenza, a partire dalle ore 14 del 5 giugno fino alle 14 del 18 giugno. Inoltre, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e su indicazione delle competenti autorità, negli scali di Bari, Brindisi e Grottaglie, potranno essere previste restrizioni in ordine alla viabilità e alla sosta nelle aree di parcheggio. Aeroporti di Puglia, pertanto, invita i passeggeri a prevedere, in via preferenziale, l’impiego dei mezzi pubblici per raggiungere gli aeroporti anche al fine di evitare eventuali difficoltà che potranno determinarsi in concomitanza all’arrivo delle delegazioni dei Paesi partecipanti al summit internazionale. In ogni caso, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza a raggiungere gli aeroporti con congruo anticipo rispetto al previsto orario di partenza e a monitorare con attenzione lo stato del proprio volo». Non ancora noto il calendario degli arrivi degli importanti ospiti previsti al summit come Papa Francesco (lo si attende per il pomeriggio del 14 giugno) e il presidente ucraino Zelensky. L’unico di cui si conosce più o meno l’agenda è il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres che la mattina del 13 giugno visiterà il Centro servizi globale delle Nazioni Unite di Brindisi dove presenzierà alla cerimonia per il 30° anniversario della nascita della Base Onu di Brindisi, alla presenza del personale Onu e delle autorità civili, militari e religiose italiane.

