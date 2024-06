Elezioni amministrative, la sfida elettorale tra Salvemini e Poli si sposta sui social: ecco i video

La campagna elettorale ormai agli sgoccioli - si vota sabato 9 e domenica 9 giugno - a Lecce è sbarcata sui social. Cambiano i tempi e cambiano anche i modi di promuovere le candidature. Lo sanno bene Carlo Salvemini, candidato sindaco per il centrosinistra e Adriana Poli Bortone candidata per il centrodestra.

Gli spot di Salvemini

Per Carlo Salvemini, "influencer" della prima ora - è nota da sempre la sua comunicazione a suon di post facebook - professionisti del settore web hanno immaginato una serie di video-spot per movimentare le elezioni.

E' così che sui social è diventato virale un video che vede protagonisti due leccesi Rosaria e Antimo che dopo 20 anni vissuti a Dusseldorf tornano a Lecce e la trovano completamente cambiata. Lei foulard in testa che parla una salentino misto a parole inglesi, lui occhiali e cappello di paglia, a bordo di una vecchia Mercedes se ne vanno in giro per la città. "E ce bbete dhra cosa?" - chiede Rosaria avvicinandosi alla biblioteca di "Ogni bene". "Taggiu dittu ca iddrha ha pensato puru alla cultura" dove per "iddhra" si intende Adriana Poli Bortone.

Ma no, fanno notare nel video, non è stata lei. Così come accade per la fontana di Santa Rosa, Frigole... Uno spot che che punta a sottolineare i punti di forza dei progetti portati a termine dall'amministrazione Salvemini. Eccetto per un'opera... il filobus. Antimo si ferma a guardare pali e fili del filobus ed esclama: "E quindi pure questo lo ha fatto Salvemini". Ed ecco arrivare il protagonista, il candidato sindaco in bicicletta che guarda il suo concittadino sorridendo e gli fa segno col dito: "No, non sono stato io".

Insomma Lecce, dice il candidato sindaco «non vuole tornare indietro ma andare avanti. Nel futuro. Insieme. Con il sorriso».

Nota a margine: nelle ultime ore lo spot è stato preso di mira dal centrodestra secondo cui l'auto su cui viaggiano i due attori non sarebbe coperta da assicurazione. Ma da Palazzo Carafa fanno sapere che «la polemica sulla mancata assicurazione è infondata perché la macchina - un vecchio modello di Mercedes - era dotata di targa prova al momento delle riprese, regolarmente autorizzata. Dunque l'auto poteva tranquillamente circolare».

Gli spot di Poli Bortone

E' sbarcata perfino su Tik Tok Adriana Poli Bortone che in questa lunga campagna elettorale non si è fatta mancare nulla: colazione al bar, con tanto di reel e foto, balli al Tatto Fest, la cura della città con un video creato ad hoc, fino alla cottura del risotto.

E' l'ultimo video social che vede protagonista la candidata sindaco nella sua cucina di casa mentre prepara un risotto «con le bietole». Mentre "l'Adriana" come oramai viene chiamata in maniera confidenziale sul web, è alle prese con fornelli arriva la nipote Fanny (una delle sue più grandi sostenitrici e a detta dell'ex sindaco quella l'ha convinta a scendere in campo ancora una volta in questa corsa a Palazzo Carafa. Sulla siglia della più nota "Casa Vianello" Fanny dice: «Nonna, io ti voto. Ti aiuto questa volta. Ma che faccio con chi mi dice che sei stata una pericolosa estremista?». «Ma sta mpaccisci Fanny? - risponde nonna Adriana - Lasciami fare il risotto che è una cosa più seria», ride.