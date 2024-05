La New Basket Brindisi compie 20 anni: il ricordo di Ferrarese

La New Basket Brindisi compie vent'anni. Era il maggio del 2004 quando Massimo Ferrarese rilevò la New Basket Ceglie. Una storia lunga vent'anni, che il fondatore oggi ricorda.

«È nato a tutto a fine maggio del 2004. La società si chiamava New Basket Ceglie, ero già stato sponsor. Ricordo quando abbiamo presentato la squadra la prima volta, nell'agosto 2004, c'era Dan Peterson. Mi chiesero dove volessi arrivare e risposi: in Serie A. Quel sogno si è avverato. E di questo sono soddisfatto e orgoglioso», dice Ferrarese in un videomessaggio.