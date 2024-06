Su un bus dalla Spagna con 12 chili di droga: arrestata

Da Barcellona in viaggio verso la Puglia, forse Nardò, con 12 chili di marijuana custoditi in un borsone. In Piemonte però, una 40enne salentina, è stata fermata su un bus di linea e arrestata con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dall’ingente quantitativo.

A individuare la donna, S.A.L, le sue iniziali, sono stati gli agenti della Guardia di Finanza, che a seguito di accurata perquisizione hanno scovato i 12 chili di droga.

La 40enne, lunedì 3 giugno, è stata quindi trasferita nel carcere di Torino, dove nelle prossime ore, difesa dagli avvocati Elvia Belmonte e Massimo Muci, affronterà l’udienza di convalida fissata davanti alla gip Giovanna Di Maria.