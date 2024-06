LECCE Chiedete a Medon Berisha, calciatore 2003 del Lecce, se vuole andare in vacanza. La risposta in questo momento sarebbe: «No, c’è tempo». Ma una tappa la farebbe volentieri: in Germania, dove fra pochi giorni si alzerà il sipario sul campionato Europeo per Nazionali. Le vacanze possono attendere. In questi giorni Berisha sta facendo di tutto per convincere il CT dell’Albania Sylvinho a inserirlo nella comitiva che nei prossimi giorni raggiungerà la Germania dove continuerà il ritiro in vista del debutto che sarà proprio contro l’Italia. Il commissario tecnico brasiliano, come tutti i suoi colleghi, ha allungato la lista dei preconvocati per poter fare la selezione più accurata e portare in terra tedesca i calciatori più funzionali al proprio progetto. Il giovane calciatore del Lecce rientra fra coloro che potrebbero essere inseriti nella lista definitiva. Berisha gode di buone referenze ed era, fino all’altro ieri, il capitano della nazionale Under 21 albanese. E ancora: è stato in pianta stabile nella prima squadra del Lecce respirando con continuità l’atmosfera della Serie A italiana dove imporsi non è per niente semplice.

Lunedì sera ecco l’esordio con la nazionale maggiore: il centrocampista ha giocato a Szombathely, in Ungheria, nell’Albania che ha vinto 3-0 in amichevole contro il Liechtenstein. Berisha è entrato in campo a un quarto d’ora dal novantesimo al posto di Asani e ora, ovvio, spera che il sogno Europeo, si concretizzi. Sul suo profilo Instagram che postato la foto dell’esordio con la frase “la prima volta non si scorsa mai”. Berisha ha debuttato nella Serie A italiana in occasione della sfida contro l’Inter (4-0 per i nerazzurri). L’ex tecnico del Lecce D’Aversa lo fece debuttare al posto di Ramadani, suo connazionale. Berisha ha collezionato in tutto sei presenze più una in Coppa Italia contro il Parma. In campionato ha giocato da subentrante anche contro Milan, Sassuolo e Udinese. Contro l’Atalanta, lo scorso 18 maggio, ha giocato dal primo minuto affiancando Ramadani nel centrocampo a quattro. Anche nella partita successiva, al Maradona di Napoli, Gotti lo ha fatto giocare titolare e lo ha sostituito, stremato, al 22’ del secondo tempo con Rafia. Un calciatore, Berisha che può giocare anche più vicino all’area avversaria e sfruttare le sue doti di inserimento e di assistenza ai compagni del reparto avanzato. «Berisha è un ragazzo di grande prospettiva - disse sul suo conto il tecnico Gotti -. Bisogna cercare di fargli fare il percorso giusto. Che non diventi un crash, ma un circolo virtuoso».

Il passaggio alla prima squadra è ormai consolidato e diventerà uno dei punti fermi del Lecce che verrà. Gotti lo indirizzerà nella maniera migliore sul viatico della continuità e della stabilità. E anche nella nazionale maggiore albanese è sul trampolino di lancio di un lungo tragitto. Ha ancora tanto da sbagliare e imparare, ma circondato da compagni di squadra più esperti, la crescita può essere rapida e meno ripida. Di suo ci metterà, la volontà, il coraggio, la voglia di imparare. E una qualità di allenamento che dovrà essere sempre più elevata e certosina. Berisha è stato un altro colpo di Pantaleo Corvino che nel 2022 lo prelevò dallo Young Boys, in Svizzera dove ha giocato fino all’Under 19 disputando pure sei partite e segnando due gol in Uefa Youth League. Con il Lecce Primavera ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-2023 ed ecco il passaggio alla prima squadra. Ha un contratto con il Lecce fino al 2027, altre tre stagioni con il club giallorosso. Un ragazzo ancora così giovane che dimostra di avere tante qualità ancora tutte da raffinare. A Lecce ha incontrato l’allenatore giusto, che di giovani se ne intende e i cui benefici si sono visti, ad esempio, con Dorgu e Gallo. La vetrina europea in Germania non potrebbe che fargli bene. Al contrario sarà vacanza, ma il futuro sembra luminoso per questo ragazzo di vent’anni.

