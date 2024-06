Sono gli stessi che hanno catturato il boss della mafia siciliana Matteo Messina Denaro. Il Gruppo Intervento Speciale è un reparto d'élite dell'Arma dei Carabinieri, qualificato come Forza speciale (TIER1) delle Forze Armate Italiane. E sarà a Borgo Egnazia, nei giorni del G7 (dal 13 al 15 giugno) per garantire la sicurezza.

APPROFONDIMENTI BRINDISI /Piantedosi: «Andrà tutto bene»

«Si tratta di un insieme di risorse unico — spiega il generale Gianluca Feroce a La Repubblica — che mette a disposizione uno strumento flessibile e affiatato per affrontare ogni scenario».

Il piano

Una centrale mobile dirigerà ogni azione sul campo. E ancora: ci sarà un gruppo che si occuperà solo della scorta delle autorità, mentre due elicotteri avranno a bordo tiratori scelti. Previsti droni volanti. E ancora: artificieri ed esperti di "ricognizione occulta". E' un sistema per cui gli agenti si avvicinano in silenzio agli obiettivi per poterli studiare. E poi: cani addestrati per trappole esplosive e per la prima volta in Italia anche cani robot.