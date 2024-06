Incidente Grosseto: le salme dei militari morti in viaggio verso la Puglia

Le salme di Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci, i due militari dell'Aeronautica morti ieri in un incidente stradale sulla strada del Pollino a Grosseto, oggi saranno trasferite all'aeroporto di Gioia del Colle (Bari) con un volo militare che partirà nel pomeriggio dall'aeroporto Baccarini di Grosseto.

Riccardo Latino poi tornerà a Matino (Lecce) e Guglielmucci a Matera, dove verranno celebrati domani i funerali. Il nullaosta al trasferimento del magistrato che segue l'inchiesta è arrivato stamani. Entrambi erano in servizio al 36mo Stormo di Gioia del Colle e si trovavano a Grosseto per effettuare dei corsi. A Grosseto sono arrivate le famiglie dei due militari. Restano in ospedale i 4 feriti: due sono stati operati e tuttora sono in condizioni gravissime. Gli altri sono in miglioramento, sia quelli ricoverati a Siena che quello a Grosseto.