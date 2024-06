Carabinieri: elogi ed encomi. Sono 49 i militari premiati nel corso della festa dell'Arma a Lecce.

I riconoscimenti



Sono stati 12 i riconoscimenti per militari e reparti del comando provinciale attribuiti ieri sera a Lecce nel corso della cerimonia. In ordine: medaglia di bronzo al merito civile concessa al brigadiere capo Biagio Caroli, in servizio alla sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Lecce; attestato di pubblica benemerenza al merito civile concesso al brigadiere Germano Merico, in servizio alla sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Casarano; attestato di pubblica benemerenza al merito civile concesso all'appuntato scelto q.s. Massimo Chiriatti, in servizio alla sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Casarano; encomio semplice concesso al luogotenente c.s. Damiano Pascali, comandante della stazione carabinieri di Lecce Santa Rosa.



Ed ancora riconoscimento riferito al caso "omicidio Montinaro", encomio semplice concesso al luogotenente c.s. Giuseppe Corvaglia, maresciallo maggiore Davide Corvino, maresciallo maggiore Antonio Carofalo, maresciallo maggiore Michele De Gaetanis, maresciallo capo Luca Galati, maresciallo ordinario Giuseppe Coppola, brigadiere capo Silvio Immacolato, appuntato scelto q.s. Antonio Mita, appuntato scelto q.s. Cristian Colucci, appuntato scelto Domenico Lorenzo Vizzi e appuntato scelto q.s. Dario Amico, tutti in servizio al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Lecce.



Sesto riconoscimento, encomio semplice collettivo concesso alla sezione operativa della compagnia carabinieri di Maglie, ed ancora per l'operazione "stealth", encomio semplice concesso al tenente Carlo Porrelli, luogotenente c.s. Cosimo Giudice, luogotenente Michele Russo, maresciallo maggiore Emanuele Desiderato, maresciallo capo Alessandro Quarta, brigadiere capo q.s. Angelo Visconti, brigadiere Donato Russo, brigadiere Manuele Taurino, appuntato scelto q.s. Alfredo Montinaro, tutti all'epoca dei fatti in servizio alla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina. Encomio semplice concesso anche al maresciallo maggiore Francesco Ciccarese, comandante della stazione carabinieri di Surbo, al maresciallo maggiore Maurizio De Giorgi, addetto alla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Casarano. Encomio semplice al tenente colonnello Dario Campanella, luogotenente Francesco Filannino, luogotenente Giovanni Solombrino e al brigadiere capo q.s. Johann Miccoli, tutti in servizio al nucleo operativo ecologico carabinieri di Lecce.



Riconoscimento per "operazione insidia", encomio semplice al ten. Col. Francesco Mandia, luogotenente c.s. Daniele Rosario Garzia, luogotenente c.s. Silvio Toma, maresciallo capo Luca Galati, brigadiere capo q.s. Giuseppe Rizzo, brigadiere capo Sandro Cataldi, appuntato scelto q.s. Antonio Mita, appuntato scelto q.s. Dario Amico e appuntato scelto q.s. Domenico Lorenzo Vizzi.

Dodicesimo riconoscimento con encomio semplice concesso al ten. Col. Francesco Mandia, luogotenente c.s. Giuseppe Corvaglia, luogotenente c.s. Massimo Falconieri, luogotenente c.s. Eugenio Musarò, luogotenente Fernando Longo, luogotenente Damiano Cambò, luogotenente Stefano Fracella, brigadiere Antonino Gugliotta, appuntato scelto q.s. Domenico Lorenzo Vizzi, all'epoca dei fatti, tutti in servizio al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Lecce.