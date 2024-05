Omicidio del coinquilino, sconto di pena: in Appello condanna ridotta di un anno

Uccise il coinquilino e in secondo grado arriva lo sconto di pena. La corte d'appello di Lecce ha infatti ridotto di un anno, da 22 anni e mezzo a 21 anni e sei mesi di reclusione, la condanna inflitta in primo grado dai giudici del tribunale di Brindisi a Mohamed Damnar, il 37enne di origine marocchina accusato dell'omicidio del coinquilino El Mostafa Zouhair, avvenuto nel centro storico di Ostuni, in provincia di Brindisi, il 5 maggio del 2021.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto solo parzialmente il ricorso presentato dalla difesa del 37enne, confermando l'interdezione in perpetuo dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 3 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, in un piccolo appartamento del borgo antico di Ostuni ci fu una lite tra i due coinquilini per futili motivi sulle pulizie effettuate nell'abitazione. El Mostafa Zouhair fu accoltellato a morte al torace. Dopo la lite e l'accoltellamento Damnar provò a fuggire, ma fu rintracciato poche ore dopo dai poliziotti su un bus a Bari mentre tentava di raggiungere Torino.