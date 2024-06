Helen Mirren, la ricetta dalla nuova vita nel Salento: «Invecchiare è bello, basta farlo nel modo giusto»

Compirà 79 anni il prossimo 26 luglio, ma Helen Mirren - nata a Londra ma ormai da tempo salentina d'adozione, vivendo in provincia di Lecce - non vuole sentir parlare di problemi legati all'invecchiamento. Anzi. In un'intervista alla versione britannica di Elle, l'attrice, premio Oscar nel 2006, compone un elogio dell'invecchiamento. E avverte anche i giovani. «La prima cosa - dice - è abbandonare il termine anti-aging». «Il fatto che invecchieremo è assodato, non c'è via d'uscita. Quando hai 20 anni non puoi nemmeno immaginare di arrivare ai settant’anni, ma è solo se sei fortunato, molto fortunato, che potrai vivere questa esperienza.

Invecchiare bene

E ti dirai: “sono così fortunato ad aver raggiunto questa età ed essere ancora in grado di interagire e godermi la vita”. La definizione giusta è pro-invecchiamento, pro-aging e non anti-aging: cambiamola!».

La vita nel Salento, evidentemente anche la natura, uno stile più lento, hanno fatto maturare nell'attrice una consapevolezza diversa. «Sì, invecchierai, ma puoi invecchiare in modo sano, in modo positivo, e potrai goderti i cosmetici, la skincare e il trucco. Se ti senti bene, il tuo aspetto migliora. Anche un po' di spavalderia aiuta: esci fuori e sentiti stupenda!»