Adelio Bocci portato dalla madre in Kazakistan, il padre non ha più notizie. L'appello a Meloni: «Riportatelo in Italia»

Il Coordinamento internazionale associazioni per la tutela dei diritti dei minori (Ciatdm), lancia un appello al presidente Mattarella e alla premier Meloni affinché riportino in Italia il piccolo Adelio Bocci, che oggi ha 10 anni, e che - secondo il Ciatdm - è stato portato da sua madre in Kazakistan quando aveva poco più di un anno, «strappato all'affetto di suo padre», il brindisino Giovanni Bocci, «che da mesi non ha più notizie di suo figlio».

L'incontro e l'appello

L'appello arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev. «Alla luce delle vostre dichiarazioni di collaborazione tra i due Stati - evidenzia la presidente del Ciatdm, Aurelia Passaseo - siamo fiduciosi che si possa giungere ad un immediato ricongiungimento del piccolo Adelio Bocci con i parenti da cui è stato strappato: l'affetto dell'amato papà Giovanni Bocci e della cara zia Elsa Bocci.

Il piccolo Adelio è esclusivamente cittadino Italiano ed è un suo diritto e vostro dovere riportarlo nel suo paese, dove trova certamente braccia amorevoli che sapranno pensare a lui». Secondo Passaseo, «la madre lo avrebbe abbandonato in mano a gente sconosciuta al padre ed alla zia. Il padre da mesi non ha più nessun contatto con il figlio, nemmeno tramite Skype, ed è molto preoccupato perché teme per l'incolumità del figlio. I ministeri competenti Kazakistan, interpellati dai parlamentari italiani per approfondire l'intera vicenda, non forniscono collaborazione».