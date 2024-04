Caldo africano in arrivo anche in Puglia, quando e dove risalgono le temperature. Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Caldo africano in arrivo a fine aprile. Anche in Puglia. Una vera e propria altalena meteo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma variabilità estrema che porta dai picchi di caldo anomalo di metà mese (33°C il 14 aprile anche al Nord) alle recenti nevicate in collina, e poi di nuovo su, verso il clima nordafricano di primavera con 30 gradi al Centro-Sud, 10°C oltre le medie del periodo aprilino. Un clima che oscilla dunque tra caldo nordafricano e freddo scandinavo, a causa degli scambi meridiani Nord-Sud molto accentuati in questo periodo: è normale trovare queste oscillazioni sinottiche in quanto il flusso dei venti non sempre è diretto da Ovest verso Est o da Est verso Ovest. ecco dove e quando risalgono le temperature. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.