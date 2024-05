Una domenica all'insegna del bel tempo, del sole e di temperature molto tiepide. Che, sicuramente, indurranno in tanti a popolare le spiagge in Puglia. Le previsioni del portale specializzato 3bmeteo danno buone notizie per questa prima domenica di maggio. Anche lunedì bel tempo mentre da martedì qualche annuvolamente arriverà sulla nostra regione.

