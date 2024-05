MarTa, 33mila presenze in 4 mesi e domenica ingresso gratuito

Con il risultato incoraggiante di oltre 33mila presenze nei primi quattro mesi dell’anno, il Museo archeologico nazionale di Taranto, si appresta a vivere la prossima domenica di apertura gratuita del MArTA.

La domenica (gratis) al museo



Domenica 5 maggio torna, infatti, l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

“Si tratta di una buona consuetudine che suona come una festa, una pratica di fruizione culturale, che speriamo nel tempo possa consolidarsi, facendo crescere i numeri di cittadini propensi ad un sempre maggiore approccio all’arte, alla cultura, all’archeologia” – dice la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone.

E i numeri da gennaio ad oggi confermano il trend di crescita delle presenze all’interno al polo museale tarantino.

“La crescita è costante – spiega ancora la direttrice, Stella Falzone – ma pensiamo ci siano ancora ampi margini di crescita, considerato l’imminente stagione estiva ma anche l’ampliamento dell’offerta, che in questi mesi ci vede al lavoro verso la definitiva realizzazione della nuova esposizione delle collezioni permanenti, e per l’affidamento del servizio caffetteria”.

Orari e visite guidate



Costante la presenza di turisti stranieri e massiccia l’adesione delle scuole provenienti da tutta la regione.

Il Museo archeologico nazionale di Taranto, domenica 5 maggio sarà aperto per l’intera giornata dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso consentito alle ore 19.00). L’ingresso è gratuito.

Nella stessa giornata sarà possibile prenotare anche attività di visite guidate a pagamento a cura della società Aditus, concessionaria per i servizi aggiunti del MArTA.

Per l’acquisto dei ticket d’ingresso o l’acquisto di ulteriori visite guidate si può consultare il sito www.museotaranto.cultura.gov.it e accedere all’area “Biglietteria”