Scooter contro auto: ragazzo finisce in ospedale

Scooter contro auto tra Ostuni e Francavilla Fontana: in ospedale il giovane che era in sella alla moto. Il ragazzo, cosciente dopo l’impatto, è stato trasferito al Perrino a Brindisi per ulteriori accertamenti. Lievi ferite anche per il consducente della vettura. Non pochi i disagi alla viabilità lungo la provinciale con le forze dell’ordine che hanno dovuto chiudere momentaneamente il traffico per i rilievi e la rimozione dei mezzi.

A 3 km da Ostuni

Sul posto gli agenti della polizia locale della Città Bianca che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’incidente si è verificato a circa tre chilometri dal centro abitato di Ostuni.