Violenta rissa tra due ragazze in piazza (vola anche una sedia): la scena ripresa dalle videocamere di sorveglienza di un locale. Video

Scene di ordinaria follia in piazza Umberto I a Francavilla Fontana: una ragazza ha aggredito una coetanea rifilandole prima un ceffone, poi una bottigliata, infine tentando di colpirla con una sedia. I fatti risalgono alle ore 20 circa dello scorso 21 marzo.

I motivi dell'aggressione

Il tutto sarebbe scaturito da motivi classificati come futili dai carabinieri, che hanno denunciato a piede libero per lesioni personali e minaccia l'autrice del pestaggio, tenuto a fatica a bada da alcuni presenti. La scena è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza collocata proprio sotto i portici della principale agorà della Città degli Imperiali. I filmati sono stati acquisiti dai militari dell'Arma dopo la querela sporta dalla vittima che era ferma sotto l'insegna di un'edicola poco prima di essere raggiunta all'improvviso dalla furia cieca dell'altra giovane donna. Dal video si nota come abbia ricevuto un paio di parole - presumibilmente non simpatiche - poi in rapida successione uno schiaffo tra capo e volto, infine un colpo di bottiglia (della birra che la "rivale" stava consumando). Nonostante i tentativi di separare le contendenti, la più nervosa delle due è riuscita a divincolarsi dalla stretta degli altri ragazzi presenti e a brandire una sedia - presa da un esercizio pubblico - inseguendo poi il suo bersaglio e scagliandogliela violentemente contro, fortunatamente senza colpirla. A un certo punto, la baraonda fuoriesce dall'inquadratura e gli animi paiono placarsi. Un paio di giorni dopo l'accaduto, la ragazza aggredita ha sporto querela in caserma.