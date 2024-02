Incendio a causa di un corto circuito nella palestra della scuola media. Sospese le lezioni e studenti evacuati

Solo un po' di spavento, ma alla fine neanche troppo grazie alla prontezza con cui è stata eseguita l'evacuazione. Un principio d'incendio ha interessato, questa mattina, un quadro elettrico nella palestra della scuola secondaria di primo grado "Publio Virgilio Marone" a Francavilla Fontana.

Lezioni sospese

Per ragioni logistiche, giacché è stata staccata - in via precauzionale - la corrente elettrica.

In quel momento nell'impianto sportivo erano presenti studentesse e studenti oltre al prof di Educazione fisica intenti a fare lezione. Si sono accorti subito del fumo e sono subito entrate in funzione le procedure di evacuazione.

Il docente, che era formato nel caso di episodi del genere come il resto del personale dell'istituto, ha imbracciato un estintore e cominciato le operazioni di spegnimento, poi completate dai vigili del fuoco, il cui comando sorge proprio in prossimità della scuola. Informati dei fatti, il docente con incarico di responsabile di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e la vicepreside hanno attivato il protocollo d'emergenza. Nel corso dell'anno scolastico, i ragazzi effettuano diverse simulazioni di abbandono dei locali scolastici in caso di pericolo e in particolar modo d'incendio. Così, stavolta - di fronte a un pericolo reale - hanno messo in pratica quanto appreso in quelle esercitazioni: nel breve volgere di due minuti hanno rapidamente ma ordinatamente lasciato la palestra e guadagnato l'esterno, dov'erano più sicuri.