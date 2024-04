Anziana in casa, i ladri entrano e rubano comunque

Topi d’appartamento in azione a San Pietro Vernotico, anche con i proprietari all’interno. Forze dell’ordine al lavoro per individuare i responsabili. Sono stati tre o quattro gli appartamenti presi di mira in una sola serata da tre malviventi che si sono introdotti nelle abitazioni di via San Antonio per trafugarle. Nell’ultimo furto però di mercoledì scorso, sono stati colti in flagrante dalla proprietaria, una donna anziana che ha dato l’allarme.

I ladri sono fuggiti e si lavora con l’aiuto delle telecamere all’individuazione dei malviventi. Tre uomini in tutto, con una Ford Focus di colore chiaro, si aggiravano in una zona centrale del paese individuando, probabilmente sulla base della facilità di scassinare gli usci, le case da “visitare”. Il modus operandi è stato il classico: un uomo in macchina che faceva da “palo” e attendeva i complici, gli altri due che si introducevano negli appartamenti per pochi minuti, il tempo di trovare refurtiva poco ingombrante e possibilmente di grosso valore e fuggire. Sono stati tuttavia sorpresi ma sono riusciti a fuggire.

Un’anziana era infatti rimasta sola in casa mentre i congiunti erano fuori. E mentre era davanti alla Tv, udendo dei rumori provenienti dalle altre stanze della casa, si è affacciata nel lungo corridoio scorgendo le due figure con volto coperto che fuggivano. In brevissimo tempo i ladri erano fuori dall’appartamento ma avevano fatto in tempo a rubare una somma di denaro e alcuni monili in oro. La donna ha dato subito l’allarme e sul posto, oltre ai familiari, sono arrivate immediatamente le forze dell’ordine: i carabinieri della locale stazione e la polizia locale.

Dopo il sopralluogo e il racconto dell’anziana, gli inquirenti hanno ricostruito l’accaduto anche con l’ausilio di alcune videocamere di sorveglianza degli edifici limitrofi. È stata individuato il modello di auto utilizzata e sono al vaglio i particolari dei componenti del gruppo, tre uomini in tutto, che nella stessa serata si sono resi protagonisti di altri tre furti.

Potrebbe trattarsi di gente del posto ma anche di qualcuno proveniente da fuori, non si esclude nessuna pista. Si è trattato tuttavia di gente senza scrupoli che non si pone il problema dell’appartamento vuoto da svaligiare, con tutti i rischi che possono correre gli occupanti, soprattutto se anziani. Un po’ come avviene con le truffe dei porta a porta, anche quelli sempre in agguato.

Qualche mese fa c’era stato l’allarme su fantomatici avvocati che chiamavano gli anziani chiedendo grosse somme di denaro per far fronte ad un contenzioso nato in seguito ad un incidente, facendo riferimento ad un congiunto dell’anziano preso di mira. Le forze dell’ordine invitano sempre alla prudenza sia che si tratti, come in quest’ultimo caso, di situazioni dubbie, sia per chi è solo in casa nelle ore serali e notturne adottando sempre sistemi di sicurezza che facciano da deterrente ai malintenzionati. E soprattutto di denunciare sempre l’accaduto per permettere agli inquirenti di valutare ogni particolare che possa condurre ai responsabili.

