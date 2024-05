Vacanze, la Puglia è prima nella lista dei desideri dei viaggiatori. Taralli e trulli: ecco cosa sognano

Tre vacanzieri su quattro sognano una vacanza in Puglia. E' il risultato di un sondaggio di Vamonos vacanze, il tour operator specializzato in viaggi di gruppo, effettuato su un campione di circa 2mila iscritti alla community. Una conferma per la Regione, dal momento che anche nel 2023 era la più presente nelle wishlist degli utenti. E sorprende il fatto che, sebbene la maggior parte dei viaggiatori abbia già visitato la Puglia, molti vorrebbero ritornare per esplorare, magari, una costa o una provincia diversa. Un successo in termini di fidelizzazione.

«L’82% degli intervistati l’ha già visitata, ma per il 65% di essi la Puglia rimane ancora in cima alla wish-list, probabile destinazione di viaggio anche per le prossime vacanze» spiegano gli analisti di Vamonos Vacanze, il tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo, che proprio in Puglia ha una delle sue roccaforti, nella splendida Pugnochiuso, dove chi ha voglia di staccare la spina e fare emozionanti esperienze con nuovi compagni di viaggio può contare su un resort posto al centro di una vera e propria oasi naturale.

Terra di colori e di immagini intense, che per il 52% degli intervistati da Vamonos Vacanze la Puglia rievoca nella mente il profumo inconfondibile del mare, ma anche gli scorci pittoreschi delle campagne contornate dai trulli e dalle masserie (33%).