Protesta Coldiretti contro prezzo dell'acqua alle stelle: il grido di protesta degli agricoltori pugliesi

Il prezzo dell'acqua è aumentato alle stelle, a denunciarlo un centinaio di agricoltori​ pugliesi in un sit-in di protesta, organizzato da Coldiretti Puglia, davanti alla sede dell'assessorato all'Agricoltura, a Bari. L'oro blu, secondo quando denunciano, avrebbe raggiunto il prezzo di 1,45 € al metro cubo con disparità enormi sul territorio. "No acqua, no agricoltura", "Puglia assetata" e ancora "Senza acqua l'agricoltura muore", così recitano i cartelli e gli striscioni mostrati per strada dai manifestanti.

Le differenze

Esisterebbero infatti discontinuità di prezzo tra i diversi comprensori in cui è suddivisa la Regione. «Emblematico il caso di costi applicati dal consorzio di bonifica Terre d'Apulia che applica la tariffa di 0,33 € al metro cubo per il solo sub-comprensorio Destra Ofanto - ha dichiarato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - mentre lo stesso consorzio impone 1,45 € al metro cubo per il sub-comprensorio Litorale Barese».

Un caso, quest'ultimo, che privilegia una zona dedita alla frutticoltura e quindi con un prelievo maggiore di acqua, mentre danneggia altre zone. «Non si comprende la ratio per cui da un lato si salvaguarda la competitività e dunque il reddito di queste aziende agricole - ha detto ancora il presidente - mentre dall'altra si decide di determinare la crisi delle imprese del secondo comprensorio».

Le richieste

Coldiretti Puglia chiede una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno sforzo di progettualità e investimenti per modernizzare il settore.

La richiesta è quella di dare maggiore sicurezza ai territori per fronteggiare i sempre più frequenti fenomeni climatici calamitosi.