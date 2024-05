Quali sono le migliori spiagge in Italia per i bambini? Ecco le bandiere verdi: 13 sono in Puglia. L'elenco completo

Al mare con i bambini. Ma quali sono le migliori spiagge per permettere ai bimbi di giocare senza pericoli e in maniera, magari organizzata? Dove, magari, l'acqua del mare non è subito troppo alta. Lo studio, con l'assegnazione delle bandiere verdi, è dei pediatri italiani, guidati da Italo Farnetani. Le località premiate in tutta Italia sono 155 e le bandiere verranno formalmente assegnate a Fasano a giugno. L'elenco aggiornato è stato svelato oggi: c'è una sola new entry, San Salvo Marina (provincia di Chieti). In Puglia, però, le spiagge idonee ai più piccoli sono 13.