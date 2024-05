Università del Salento, studenti vessati dalla prof di Latino. Pe ril Tar la sospensione è illegittima «ma solo in parte»

Sospesa per 45 giorni in più. Il Tar di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso della docente di Letteratura latina, Sabina Tuzzo, contro l’Università del Salento, sanzionata con 120 giorni di allontanamento dal servizio a luglio dello scorso anno: vista la «genericità degli addebiti contestati», i giudici amministrativi hanno ritenuto di accogliere il ricorso dell’avvocato Adriano Tolomeo, almeno in parte.

Il caso della prof

Il caso fece scalpore lo scorso anno dopo la lettera di denuncia dell’Udu, l’Unione degli studenti universitari di Lecce che segnalò il caso al Rettore Fabio Pollice e alla ministra per l’Università, Anna Maria Bernini. Nella lettera si raccontavano una serie di vessazioni e umiliazioni che la docente avrebbe inflitto agli studenti durante gli esami.

Adesso il tribunale, dopo aver esaminato il ricorso della docente, ha accolto parzialmente il ricorso sulla genericità delle accuse che avrebbero dovuto essere invece più dettagliate: la contestazione di «aver assunto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza ed anzi lesivi della dignità e del decoro degli studenti in sede di esami di profitto, con ciò alterando il benessere organizzativo», si è tradotta in una violazione del «principio di specificità e non le ha consentito di comprendere gli addebiti nella loro materialità, pregiudicando il diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare».



Contestazione che avrebbe quindi dovuto portare alla riduzione della sanzione o, in punta di diritto, ad annullare completamente il procedimento avviato dall’Ateneo.

La docente, se non ci saranno altri ricorsi, riceverà un ristoro di 45 giorni di stipendio, valutando comunque se avviare l’iter per un risarcimento danni. La procedura restante messa in atto dall’Università è, secondo il tribunale, risultata corretta.