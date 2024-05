Una bomba distrugge il bar, paura nel Salento. Il locale era già stato preso di mira due settimane fa

Qualche giorno fa qualcuno aveva provato a far scoppiare un ordigno artigianale fuori dalla porta ma non ci era riuscito. Stavolta l'obiettivo è stato raggiunto. L'esplosione che all'alba di oggi ha devastato, a Presicce-Acquarica, il bar di prossima apertura "Pregiato", nella piazza principale di località Presicce, ha svegliato di soprassalto tutto il paese.

Il boato è stato udito distintamente intorno alle 4.15. La bomba è stato piazzata vicino ad una delle porte del nuovo locale che si affacciano su piazza Sant'Andrea.

Non la stessa di qualche giorno fa, ma una adiacente. La deflagrazione ha sventrato l'infisso ed ha causato grossi danni all'esterno e all'interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica e della compagnia di Tricase.

E' chiaro, a questo punto, che quello di qualche giorno fa non era solo un gesto dimostrativo, come in un primo momento era apparso. E che qualcuno già allora aveva l'intenzione di danneggiare il locale di prossima apertura. Il primo ordigno era stato posizionato nella notte tra il 15 e il 16 maggio, ma a causa di un difetto nell'innesco non era esploso. Questa volta l'autore, o gli autori, del gesto hanno raggiunto il loro obiettivo.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dal comandante Tommaso Maggio, mirano ora a comprendere se dietro l'accaduto ci sia l'ombra del racket e se i destinatari dell'attentato siano da individuarsi nei gestori del nuovo locale o nei proprietari dell'immobile. Potrebbero essere d'aiuto le registrazioni di eventuali telecamere installate nella zona. L'area è stata completamente inibita alla circolazione di mezzi e persone.