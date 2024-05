Bomba d'acqua e grandine sul Salento: strade come torrenti, cantine allagate e traffico in tilt

Un'ondata improvvisa di maltempo con pioggia battente e grandine si è abbattuta nella tarda mattinata in molti comuni del Salento. La pioggia ha allagato strade e piazze, in alcuni Comuni sono "saltati" persino i tombini. Sul versante ionico, la grandine ha imbiancato strade e marciapiedi, rendendo difficoltosa la circolazione stradale. In tutta la provincia sono entrati in azione i vigili del fuoco che con diverse squadre sono ancora al lavoro per liberare gli scantinati allagati e mettere in sicurezza le persone.