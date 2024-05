«Io, disabile, non posso andare al mare». La lettera al sindaco di Gallipoli

«Sono un signore di 69 anni con grave disabilità, con limitata mobilità, e che oggi ha scoperto che l’accesso alle spiagge libere di fronte a Baia Verde è chiuso al traffico». Lui si chiama Massimo ed ha 69 anni, è di origini umbre ma vive a Gallipoli diversi mesi all’anno. Ha scritto al sindaco Stefano Minerva per denunciare la situazione ma anche per comprendere come fare ad usufruire delle spiagge, in particolare di quelle libere che sono un diritto per ogni cittadino. L’oggetto del contendere è quella che ormai, tra polemiche e mancanza di parcheggi auto, si può classificare come la litoranea della “discordia”. Bella e impossibile. Una litoranea alla quale ancora oggi non si può accedere nella parte interessata ai lavori di rinaturalizzazione iniziati lo scorso inverno e tuttora in corso malgrado le garanzie del direttore dei lavori, architetto Daniele Manni, che ne aveva assicurato la conclusione entro lo scorso 30 aprile. Si parla del tratto che va dalla zona stadio al secondo ingresso della Baia Verde, ovvero un chilometro e mezzo circa. Il restante chilometro, fino al canale dei Samari, è ormai chiuso alle auto da qualche anno. Questo significa che attualmente la litoranea è completamente off limits: in parte per i lavori non conclusi e in parte per la mancanza di parcheggi che attendono di essere autorizzati. E se per ogni comune mortale fare un bagno al mare su quella costa è diventato proibitivo, si può immaginare cosa sia diventato per un disabile da anni e anni abituato ad arrivare con i suoi mezzi sulla spiaggia alla quale è maggiormente affezionato. «Non conosco la motivazione ma verifico che per chi ha disabilità come me gli viene negato il sacrosanto diritto di accedere alla spiaggia, perché per me lasciare la macchina lontana dal lungomare significa non potere andare al mare.

La chiamata ai vigili

Mi chiedo - scrive Massimo - perché questo sia avvenuto e perché ci sono comunque pochissimi parcheggi/accessi a spazi riservati alle persone con invalidità. Chiedo – continua - che almeno a chi abbia il permesso da disabile sia consentito il passaggio ed il parcheggio in prossimità dei lidi attrezzati e delle spiagge libere con sabbia. Ho anche visto che al momento pure il grande parcheggio in prossimità del Waikiki e Hotel Costa Brada è chiuso. Dove dovrei parcheggiare per usufruire del mio sacrosanto diritto ad andare in spiaggia?».

L’uomo spiega anche di aver chiamato il comando della polizia locale «che ancora non sa nulla - aggiunge – mentre accedere al sito del Comune è complicatissimo. Vorrei infine comunicarle che ho una abitazione di proprietà in questo meraviglioso Salento e trascorro cinque mesi e mezzo qui per cui per me è fondamentale potere essere sicuro di usufruire della spiaggia libera». Il problema di Massimo è il problema di tantissimi diversamente abili che si chiedono preoccupati come sarà per loro l’estate 2024 e se l’alternativa debba essere davvero quella di cambiare litorale preferendo magari una costa più accessibile.

