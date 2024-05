È tornato a riunirsi per provvedimenti «urgenti e indifferibili» il Consiglio comunale di Bari.

Diverse le delibere approvate, tra cui gli ultimi espropri del lotto 5 del Parco Bari Costa Sud, per la realizzazione dalla rete di adduzione idrica per l’irrigazione dell’intera opera e due variazioni di bilancio, relative sempre alla maxi-opera. Le variazioni ammontano a 1,8 milioni di euro e riguardano il lotto 4 e il lotto 5, a cui, nella suddivisione in sei lotti predisposta dalla ripartizione Governo del territorio, è stato dato il nome rispettivamente di “Valenzano” e “Parco Agricolo Reticolato”. Si tratta di fondi accantonati nel bilancio del 2023 come avanzo di amministrazione che, con il voto di ieri, sono stati spostati nel bilancio previsionale delle opere pubbliche. Gli espropri, invece, approvati all’unanimità dal Consiglio comunale, consentiranno la realizzazione dell’impianto idrico che servirà l’intero parco.

L'accordo con Aqp

Grazie a un accordo tra amministrazione comunale e Acquedotto Pugliese, saranno utilizzate le acque trattate e affinate del depuratore Bari Est. Il progetto complessivo, inserito nell’elenco dei 14 interventi del Piano Strategico Grandi Attrattori Culturali, ha un valore di 11,250 milioni di euro, provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo è la realizzazione di un parco lineare costiero lungo sei chilometri che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale, diventando di fatto il parco cittadino più rilevante in termini di dimensioni e funzioni.

Il lotto 5, all’interno del quale sarà realizzato l’impianto di irrigazione, prevede la realizzazione di un parco agricolo reticolare, con la creazione di una rete di spazi aperti a uso pubblico all’interno di zone destinate a orticoltura.

Per quanto riguarda le delibere sul fronte scolastico, l’Aula Dalfino ha dato l’ok agli accordi con i quali il Comune cede a titolo gratuito alla Città metropolitana alcuni spazi. Si tratta dei locali del plesso scolastico Moro di via Ravanas, che saranno concessi all’attiguo istituto superiore De Nittis-Pascali per far fronte all’espansione della popolazione scolastica e consentendo così l’utilizzo di aule oggi vuote. La seconda delibera riguarda invece la cessione del secondo piano del plesso Laterza in via Zanardelli a sette classi dell’istituto superiore Romanazzi la cui attuale sede di via Ulpiani, già sgomberata, sta per essere demolita.

La nuova struttura

La struttura odierna lascerà spazio a una nuova, moderna e senza più moduli prefabbricati, che sarà realizzata grazie ai 13,5 milioni di fondi del Pnrr. Quindici classi di terzo, quarto e quinto anno hanno già trovato una sistemazione nell’ex istituto di formazione ed ex asilo nido Monsignor Curi, nei pressi della chiesa di San Giuseppe al quartiere Madonnella, mentre le altre sette classi del primo e secondo anno nella scuola Laterza al quartiere San Pasquale.

A sorpresa, c’è già la data di convocazione del prossimo Consiglio, anche in questo caso per un provvedimento urgente e indifferibile. Si tratta del Rendiconto di gestione il cui voto, che solitamente avviene entro il 30 aprile, è slittato al 15 giugno. Molto probabilmente si andrà in seconda convocazione, il 17, ma ciò che è certo è che sarà un’assise anomala, o nel bel mezzo del ballottaggio o con il nuovo sindaco, se uno dovesse uscire vincitore al primo turno. Presumibilmente, però, molti dei consiglieri uscenti si siederanno tra i banchi con la consapevolezza di non essere stati più rieletti, come avviene a ogni elezione.