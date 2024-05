Trovato impiccato in casa: l'ombra delle accuse di violenza sessuale su una bimba

E' stato trovato morto in casa, impiccato in un Comune a nord di Bari. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione: secondo quanto emerso l'uomo avrebbe fatto il gesto estremo a seguito di alcune voci che si erano diffuse in paese circa episodi di violenze sessuali nei confronti di una bimba.

La conferma delle violenze nei confronti della minore è stata una visita effettuata in ospedale. A seguito delle notizie che si erano diffuse in paese pare fosse partita la caccia all'uomo poi trovato senza vita nella giornata di oggi.