Incidente stradale sulla provinciale: un morto e un ferito grave

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri - sabato 18 maggio - sulla strada provinciale che collega Polignano a Mare e Conversano in seguito ad uno scontro frontale tra due auto. La vittima è un uomo originario di Polignano a Mare di 58 anni.

Al momento dello scontro era in corso un violento temporale e la visibilità era scarsa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli per estrarre i due conducenti dalle lamiere contorte. Sulla dinamica sta indagando la Polizia locale di Polignano a Mare giunta sul posto insieme a due ambulanze del 118. Una di queste ha trasportato il 58enne all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli in condizioni disperate e poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso è deceduto.

Grave anche la persona che era a bordo dell’altra auto che è stata portata, in codice rosso, al Policlinico di Bari.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo per permettere i rilievi di rito, per rimuovere i due mezzi incidentati e ripulire la carreggiata da detriti e olio. Una delle ipotesi è l’asfalto reso viscido dalla pioggia ma non è escluso che il conducente di una delle due auto abbia avuto un malore andando ad invadere l’altra corsia.