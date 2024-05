Un gattino resta intrappolato nella rete fognaria, lo salvano in extremis i carabinieri

A Poggiorsini, in provincia di Bari, i carabinieri salvano un cucciolo di gatto intrappolato nella condotta fognaria. Nel tardo pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri della locale stazione, unitamente a personale degli uffici comunali, sono intervenuti in via Torino per salvare un cucciolo di gatto che era caduto nei canali di scolo delle acque bianche e lì era rimasto intrappolato.

L'intervento

Il cucciolo è stato tratto in salvo dai militari dell'Arma prima che le abbondanti piogge potessero aggravare la condizione di pericolo in cui si trovava. Il gattino è stato affidato ad una famiglia del posto, che si è resa disponibile a prendersene cura.