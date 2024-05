Incidente stradale sulla statale: tre feriti. Grave una donna

Incidente stradale sulla statale 101 Lecce - Gallipoli all'altezza dell'uscita per Galatone. Nello scontro tra un'auto e un camion si sono registrati tre feriti. Una donna di 37 anni, in gravi condizioni, è stata portata in codice rosso al "Fazzi" di Lecce. Gli altri due ricoverati in ospedale a Gallipoli, uno in codice giallo e l'altro in verde.

Per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale affidati alle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento