Cade dal balcone di casa: ferito e trasportato in elisoccorso all'ospedale

Precipita dal balcone di casa: ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. E' accaduto questa mattina Manfredonia, in provincia di Foggia. Un uomo, che per cause ancora tutte da definire, è caduto dal balcone della sua abitazione alla periferia di Manfredonia, è stato ricoverato d'urgenza alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Nella caduta l'uomo ha riportato diverse lesioni in varie parti del corpo. Sul posto i medici del 118 hanno medicato e stabilizzato l'uomo che è stato trasferito nell'ospedale pugliese con l'elisoccorso.