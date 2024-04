Calcio, in una gara in Promozione giocatori del Lucera denunciano un'aggressione

Due calciatori del Lucera sarebbero stati aggrediti nel pomeriggio di oggi a Capurso (Bari) da giocatori della squadra di casa prima della finale play off di ritorno del campionato di promozione pugliese Capurso-Lucera.

A denunciarlo è il socio di maggioranza del Lucera calcio, Antonio dell'Aquila, sostenendo che «l'aggressione da parte di giocatori avversari è avvenuta intorno alle 15 quando i nostri calciatori appena giunti nella cittadina barese hanno fatto ingresso negli spogliatoi».

Lì, stando alla ricostruzione del dirigente, sono stati «colpiti con schiaffi il centrocampista Davide Gallo (uno degli elementi più rappresentativi del Lucera, ndr) e il difensore Giuseppe Botticelli». Il primo, stando a quanto riferito, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 intervenuti allo stadio e non è entrato in campo. Per Dell'Aquila, che ha denunciato l'accaduto sulla sua pagina Facebook, postando la foto di Gallo sull'ambulanza, si è trattato di «una brutta pagina di sport. Secondo noi è stata un'azione preordinata - sostiene - pensata probabilmente per provare a intimidire la squadra». Dopo l'accaduto il Lucera calcio ha chiesto l'intervento dei carabinieri e sta valutando, ha spiegato Dell'Aquila, «tutte le procedure da attivare».