A Sticchi Damiani il "Premio Maestrelli". Lunedì la premiazione a Latina

Un altro prestigioso riconoscimento per ilCalcio e in particolare per il suo massimo dirigente, Saverio. Il Presidente del club di via Colonnello Costadura è stato conferito il premio internazionale “Maurizio Maestrelli 2024”. La cerimonia di premiazione (a cui il Presidente Sticchi Damiani nonpotrà prendere parte personalmente per la concomitanza con la partita Lecce - Udinese), si terrà lunedì 13 maggio 2024 alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale di Latina, e sarà condotta dai giornalisti diSport Jacopo Volpi e Simona Rolandi.Il premio, presieduto da Giulio e Massimo Halasz, è giunto alla sedicesima edizione e viene annualmente conferito a quattordici personalità che, nel loro ambito, si sono distinte non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per fair play e professionalità. Il premio consiste in una scultura in ceramica bianca che rappresenta una Nike che abbraccia un pallone "vecchia maniera" di cuoio, alta circa 20 centimetri.Oltre al nostro presidente Sticchi Damiani, tra i premiati per le altre categorie di questa edizione figurano anche, Demetrio(presidente Settore Tecnico Nazionale), Fabio(allenatore Parma), Alberto(giornalista Rai), Vito(presidente Settore Giovanile e Scolastico FIGC), Maria Sole(arbitro CAN A e B), Stefano(giudice sportivo Lega Pro) ed altre personalità del mondo sportivo.