Lecce, passi in avanti per il centro sportivo a Martignano: il club si aggiudica il lotto per l'impianto

Passi in avanti per la costruzione del centro sportivo del Lecce a Martignano. Il club fa sapere di aver vinto l'aggiudicazione - in seguito alla partecipazione all'avviso pubblico - di un lotto dell'area. Quella su cui vi è l'attuale campo sportivo, con il blocco degli spogliatoi. Già nei mesi precedenti il Lecce si era assicurato la disponibilità giuridica di alcuni terreni privati limitrofi, per un totale di circa 10 ettari. L’aggiudicazione di questa ulteriore area completa dell’iter di acquisizione dei suoli necessari alla realizzazione del centro sportivo per come già deliberato dal Cda a febbraio.

Il progetto

A breve il Lecce sottoporrà al Comune il progetto definitivo del centro al fine di ottenere i necessari permessi a costruire.