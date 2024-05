Salento, il camion finisce fuori strada e si scontra con la cabina elettrica: ferito il conducente

Incidente all'alba a Galatina, in provincia di Lecce. Un mezzo pesante è finito fuori strada, ha sfondato un muro di cinta e ha divelto una cabina Enel. L'episodio è avvenuto su Via Lecce, poco prima delle 5 del mattino di oggi. Il conducente è rimasto ferito nell'incidente ed è stato trasportato in codice giallo al Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento, garantendo e ripristinando la sicurezza pubblica.