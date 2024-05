Calcio Serie C: scontri tra tifosi prima di Vicenza-Taranto

Tafferugli in zona stadio a Vicenza a poche ore dalla partita tra Vicenza e Taranto, gara di ritorno dei playoff di serie C. Gli scontri tra le due tifoserie sono stati segnalati in contrà Piarda, qui ci sono stati lanci di bottiglie di vetro, fumogeni e petardi. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni ultrà tarantini una volta usciti dalla stazione ferroviaria di Vicenza si sono diretti in centro città urlando slogan.

Poi una volta arrivati nelle vicinanze dello stadio si sono scontrati con un gruppo di supporter vicentini. Secondo fonti accreditate tutti i responsabili sarebbero stati già identificati dalla polizia.